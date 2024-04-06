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Otomobilde uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheliye gözaltı

Ajans Haberleri
  • 06.04.2024 15:19
  • Giriş: 06.04.2024 15:19
  • Güncelleme: 06.04.2024 15:20
Kaynak: DHA
Otomobilde uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheliye gözaltı

Samsun’un İlkadım ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde 272 sentetik hap ve 1 tüfek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Derecik Mahallesi Anadolu Bulvarı’nda yaptığı uygulama sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yapılan aramalarda araçta 272 sentetik hap ve 1 tüfek ele geçirildi, araçtaki M.U., T.İ. ve V.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

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