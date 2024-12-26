Otomobilden 320 bin TL'lik ameliyat malzemesi çalan şüpheli yakalandı; o anlar kamerada

Talas Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede meydana gelen 'otodan hırsızlık' ve 'mala zarar verme' konularının çözümüne yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.B. yakalandı. Yapılan aramalarda yaklaşık 320 bin TL değerinde 710 adet ameliyat malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. Suça konu olan malzemeler ise sahibine eksiksiz olarak teslim edildi.

Öte yandan şüphelinin otomobilden ameliyat malzemelerini çaldığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.