Otomobilden 9 kaçak göçmen çıktı

Ahmet ERDEM/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Hendek ilçesinde durdurulan bir otomobilde 9 kaçak göçmen yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Haziran günü Anadolu Otoyolu Hendek ilçesi Parkshop Dinlenme Tesisi mevkiinde göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan denetimler sırasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan kontrollerde Filistin ve Suriye uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilirken, araç sürücüsü Suriye uyruklu M.A. (29) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. (DHA)

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