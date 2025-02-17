Otomobile çarpan kamyon şarampole devrildi: 3 yaralı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişişinde otomobile çarpan kamyon şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Otoyolun Sapanca geçişi Kırkpınar Mahallesi mevki İstanbul istikametinde meydana gelen olayda, A.F.Y.(32) idaresindeki 34 YLC 92 plakalı Tesla marka otomobil ile aynı istikamete giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 SG 756 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, kamyon ise demir bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Kazada Otomobil sürücüsü A.F.Y. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan B.A.Y. (31) ile kamyon sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.