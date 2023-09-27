Otomobile çarpan motosiklet alev aldı

İngiltere’nin Cambridge kentinde aşırı hızla ilerleyen motosiklet, ara yola dönen otomobile çarptı. Sürücü havada taklalar atarken, motosiklet alev topuna döndü.

İngiltere’nin Cambridge kentinde aşırı hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü kazaya davetiye çıkardı. Karşı yönden gelen ve tali yola dönen otomobile çarpan motosikletin sürücüsü havada taklalar attı. Sürüklenen ve yakıt deposu patlayan motosiklet ise alev aldı.

Çıkan yangın yola yayılırken, sürüklenen motosiklet bir araç ve bir ambulansa hasar verdi.

Geçtiğimiz yıl meydana gelen kazada bir ayak parmağını kaybeden 31 yaşındaki motosiklet sürücüsü Stavius Gordon, dikkatsiz araç kullanmakla suçlandı.

Polis tarafından dün yapılan açıklamada, çıkarıldığı mahkemede hakkındaki suçlamayı kabul eden Gordon’ın 120 sterlin para cezasına çarptırıldığı belirtildi.