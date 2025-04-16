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Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 16.04.2025 20:23
  • Giriş: 16.04.2025 20:23
  • Güncelleme: 16.04.2025 20:23
Kaynak: İHA
Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Gaziantep’te otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Yavuzeli ilçesi Sultan Selim Mahallesi Araban Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki Bilal Ç. (28) idaresindeki 80 LD 750 plakalı Volkswagen marka otomobile, Muzaffer Y. (22) kontrolündeki 27 ANC 304 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Muzaffer Y. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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