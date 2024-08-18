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Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 18.08.2024 13:09
  • Giriş: 18.08.2024 13:09
  • Güncelleme: 18.08.2024 13:09
Kaynak: DHA
Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Gaziantep'te park halindeki otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Ertunga Tunç (24), hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Yamaçtepe Mahallesi'ndeki çevre yolunda meydana geldi. Bir kafede çalışan Ertunga Tunç'un kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, park halindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tunç yola savrulurken, çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ertunga Tunç, kurtarılamadı. Tunç'un cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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