Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralı

İzmir'de, dönüş için manevra yapan otomobile çarpan motosikletin kasksız sürücüsü Onur Yılmaz (17) hayatını kaybetti, arkasındaki arkadaşı Halil Kuşçu (18) ise yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Tire ilçesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. İstasyon Caddesi'nden Tire Devlet Hastanesi yönüne giden Onur Yılmaz'ın kullandığı 48 JJ 282 plakalı motosiklet, karşıdan gelen ve Çimen Sokak istikametine dönüş için manevra yapan Mustafa G. yönetimindeki 35 AOR 661 plakalı otomobile çarptı.

Kasksız motosiklet sürücüsü Onur Yılmaz hayatını kaybederken, arkasındaki arkadaşı Halil Kuşçu ise yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Kuşçu, tedaviye alındı. Halil Kuşçu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polisin olay yerindeki incelemesini ardından Onur Yılmaz'ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Polis, kazanın ardından otomobil sürücüsü Mustafa G.'yi gözaltına aldı.