Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Elazığ’da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralanırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, merkez Ataşehir Mahallesi Kuvayımilliye Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobili kontrolsüz şekilde caddeye çıkınca duramayan motosiklet, devrildikten sonra araca çaptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.