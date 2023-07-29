Otomobile çarpmamak için takla attı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir araca çarpmamak için, sürücüsünün direksiyonu kırdığı otomobil taklalar atarak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Ankara-Bartın karayolunda Sanayi Işıklı kavşakta meydana geldi. 67 EU 308 plakalı otomobilin sürücüsü M.K., sanayi ışıklı kavşağa geldiği sırada sanayiden kontrolsüz şekilde çıkan başka bir araca çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil kontrolden çıkarak önce refüje çarptı ardından tabelaları yerinden söken taklalar attı. Sürücü M.K. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile polis sevk edildi.

Yaralanan sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.