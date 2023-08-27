Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

Ajans Haberleri
  • 27.08.2023 14:22
  • Giriş: 27.08.2023 14:22
  • Güncelleme: 27.08.2023 14:22
Kaynak: İHA
Abone Olgoogle-news
Otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşandı.

Hasan Atmaca’nın kullandığı otomobil, Eyüp Nebi Kavşağı’nda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda sürücü Hasan Atmaca yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

BirGün'e Abone Ol