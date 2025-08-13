Giriş / Abone Ol
Kaynak: DHA
Otomobili ile drift atan ehliyetsiz sürücüye 83 bin TL ceza

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde otomobili ile drift atarken yakalanan ehliyetsiz sürücüye toplam 83 bin 746 TL para cezası kesildi.

Yahyakaptan Mahallesi İshak Paşa Caddesi'nde 41 AZL 063 plakalı otomobili ile drift atan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. İncelemede; otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirlendi. Sürücüye toplam 83 bin 746 TL idari para cezası kesildi. Otomobil çekici ile otoparka çekildikten sonra ruhsat sahibine teslim edildi. (DHA)

