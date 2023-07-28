Otomobilin altında kalan çocuğu esnaf kurtardı

Ankara’nın Mamak ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı çocuğu çevre esnafı aracın altından kurtardı. Hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.



Olay, Mamak ilçesi Kıbrıs Köyü Mahallesi Mavi Göl Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir kız çocuğu karşıdan karşıya geçerken Mavi Göl Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin altında kaldı. Kazayı gören çevre esnafı durumu 122 Acil Çağrı Merkezinde bildirdi. Çevre esnafı kızı arabanın altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Talihsiz kız hastaneye kaldırılırken durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.