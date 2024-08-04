Otomobilin çarpıp sürüklediği yaya hayatını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpıp yaklaşık 50 metre sürüklediği Aykut Kılıç (25) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Antalya’nın Serik ilçesi D 400 Karayolu, Kadıoğlu Kavşağında meydana geldi.

Yolun karşısına geçmek isteyen Aykut Kılıç’a, sürücüsü öğrenilemeyen 07 BHU 434 plakalı otomobil çarptı.

Çevredeki yurttaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Kılıç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kılıç’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Antalya adli tıp kurumuna götürüldü.

Kaza sonrası inceleme başlatıldı.