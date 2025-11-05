Otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kayseri’de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 8’inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Buğlem Berra Alptekin hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü A.Y.B. ise gözaltına alındı.
Kayseri’de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Buğlem Berra Alptekin, hayatını kaybetti.
Kaza, dün öğle saatlerinde, Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Erkilet Bulvarı’nda meydana geldi.
A.Y.B. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 8'inci sınıf öğrencisi Buğlem Berra Alptekin’e çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Alptekin, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
14 yaşındaki Buğlem Berra Alptekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Alptekin’in cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü, otomobilin sürücüsü A.Y.B. ise gözaltına alındı.