Otomobilin çarptığı 53 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar’da yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 53 yaşındaki kadın otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Kızılören ilçesi Ekinova köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan G.T. (53) isimli kadına C.U., yönetimindeki tomobil çarptı.

Yola savrulan kadın olay yerinde yaşamanı yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri sürücü C.U.’yu gözaltına alırken, olayda yaşamını yitiren G.T.’nin cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.