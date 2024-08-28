Otomobilin çarptığı 82 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti

Malatya’da yolun karşısına geçmeye çalışan 82 yaşındaki Mehmet Akbulut, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 82 yaşındaki Mehmet Akbulut’a İ.S. yönetimindeki 44 B 080 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ağır yaralanan yaşlı adamı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Akbulut hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.