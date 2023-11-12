Otomobilin çarptığı anneanne, kızı ve 3 torunu toprağa verildi

Konya'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı anneanne, kızı ve 3 torunun cenazesi Kadınhanı ilçesinde toprağa verildi.

Kazada yaralanan 5 kişinin tedavileri sürerken, gözaltına alınan sürücü Sefa S.'nin (19), yapılan kan testinde alkol ve uyuşturucu maddeye rastlanılmadı.

Kazanın aşırı hız nedeniyle meydana geldiğini değerlendiren polis, aracın hızını belirlemek için de teknik inceleme başlattı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi.

İnşaatta işçi olarak çalışan Sefa S. yönetimindeki 42 DU 949 plakalı otomobil, tramvaydan inip yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarptı. Kazada yayalardan Fadime Aslan (52), kızı Sultan Aslan (33), torunları Elif Aslan (14), Fadime Aslan (7) ve Azra Atalay (9) yaşamını yitirdi.

Ölen Fadime Aslan'ın diğer kızı Emine Atalay (32), çocukları Hasan Atalay (11), Ali Cemal Atalay (8), Fadime Aslan ve sürücünün yanında bulunan Ceylin Naz Övüş (6) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Sürücü Sefa S. de gözaltına alındı.

Fadime Aslan ile kızı Sultan Aslan torunları Elif ve Fadime Aslan, memleketleri Kadınhanı ilçesi Pusat Mahallesi'nde toprağa verildi. Cenazeye Konya Valisi Vahdetten Özkan, protokol üyeleri, ölenlerin ailesi, yakınları vatandaşlar katıldı. Azra Atalay'ın cenazesi de Kadınhanı merkezindeki İstiklal Mezarlığı'nda defnedildi.

Tedavisi süren yaralılardan Emine Atalay, Ali Cemal Atalay ve Fadime Aslan'ın hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi. Ailenin tramvaydan indikten evlerine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştıkları belirlendi.

Gözaltına alınan sürücü Sefa S.’nin yapılan kan testinde alkol ve uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Kazanın aşırı hız nedeniyle meydana geldiğini değerlendiren polis, aracın hızını belirlemek için de teknik inceleme başlattı.