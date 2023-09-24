Otomobilin çarptığı araç refüje savruldu

Malatya’da otomobilin çarptığı araç metrelerce savrularak çıktığı refüjde durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 08.45 sıralarında Malatya-Ankara karayolu üzeri Hava Lojmanları kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezi istikametine seyir halinden olan C.G.D. idaresindeki 26 ABV 544 plakalı otomobil Fahri Kayahan Bulvarı istikametinden gelen H.G. yönetimindeki 34 CLJ 922 plakalı araçla çarpıştı. Kazada metrelerce savrulan araçlardan biri orta refüje çıkarak durabilirken, C.G.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.