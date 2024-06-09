Otomobilin çarptığı at öldü

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde at arabasıyla bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada at öldü.

Kaza, Lüleburgaz ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 78 AAS 034 plakalı otomobil ile bir at arabası, henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu otomobilde maddi hasar oluştu.

Çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan at ise öldü.

Kazada ölen at, itfaiye ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.