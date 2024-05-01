Otomobilin çarptığı bebek arabasındaki çocuk ağır yaralandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde otomobil, park halindeki bir otomobile, daha sonra da içerisinde 2 yaşındaki bebeğin bulunduğu bebek arabasına çarptı. Kazada bebek ağır yaralanırken, sürücü gözaltına alındı.

Kocaeli'de bir otomobilin, önce park halindeki araca daha sonra bebek arabasına çarptığı olayda, 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Körfez ilçesindeki Tütünçiftlik sahili mevkinde meydana geldi. Ömer Ç’nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki S.K’ye ait otomobile, daha sonra ise babası O.K’nin gezmeye çıkardığı 2 yaşındaki erkek bebek K.K'nin içinde bulunduğu bebek arabasına çarptı.

Otomobilin çarpmasının ardından devrilen arabadaki bebek ağır yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bebek, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından alarak Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bebeğin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Ömer Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.