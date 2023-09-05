Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Bursa’da otomobilin çarptığı bisikletli sürücü ağır yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi yeni adliye yanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bisikleti ile seyir halindeki Yunus Dönmez’e (44), aynı istikamette seyir halinde olan otomobil çarptı. Yunus Dönmez kazanın şiddetliyle ağır yaralanırken, kazaya ilk müdahaleyi şans eseri olay yerinde olan BAKUT arama-kurtarma ekipleri yaptı. BAKUT arama-kurtarma ekipleri yaralıyı çevredekilerin yardımıyla 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan Yunus Dönmez’in tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.