Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobil ile çarpışan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti, oğlu ise yaralandı.



Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Şelale Bulvarı Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ç.Ü. idaresindeki 33 AAG 543 plakalı otomobil, Ali Kaymaz’ın (30) kullandığı bisikletle çarpıştı. Kazada Ali Kaymaz olay yerinde hayatını kaybederken, bisikletin arkasında bulunan oğlu M.E.K. (7) ise yaralandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü Ç.Ü., polise teslim oldu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.