Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı
Kaynak: İHA
Hatay’da otomobilin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Antakya ilçesi çevreyolu mevkiinde meydana geldi.
Bisikletiyle karşıdan karşıya geçmek isteyen C.A. isimli şahsa, M.Ö. idaresindeki marka otomobil çarptı. Kazada yaşlı adam yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.