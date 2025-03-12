Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar’da yaya geçidinden geçmek isteyen yabancı uyruklu bisiklet sürücüsü otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, kent merkezi ANS Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bisikleti ile yaya yolunda karşıya geçmek isteyen N.A., isimli kadına o sırada yoldan geçen ve kendisini fark etmeyen A.Ş., otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yere savrulan sürücü yaralandı. Yaralanan şahıs çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.