Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücü yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İzzet Özilhan Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazada; plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, M.K.’nın kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.K. ağır yaralanırken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan M.K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.