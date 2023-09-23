Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bisikletiyle seyir halindeki Mehmet Taş (12), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Modernevler Mahallesi’ndeki Mehmet Orhun Yaylacı Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, Tuğrul A. idaresindeki 01 ADF 864 plakalı otomobil, sokaktan bisikletiyle yola çıkan Mehmet Taş’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Taş, yere savruldu. Otomobil ise uyarı levhasına çarparak durabildi. Kazayı gören bir sağlık görevlisi yaralı Taş’a ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı çocuk daha sonra Ceyhan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Otomobilin sürücüsü Tuğrul A. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Durumu ağır olan Taş ardından Adana’nın merkezindeki başka bir hastaneye sevk edildi. Taş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.