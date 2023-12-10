Otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Serdar Levent Kaşıkara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Menteşe kent merkezinde meydana geldi. Düğerek istikametinden Menteşe'ye seyir halinde olan Haydar Kökçü idaresindeki 48 JF 043 plakalı otomobil, 32 Evler Kavşağı'na dönmeye çalışan Serdar Levent Kaşıkara'nın kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kaşıkara yere savrulurken, kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Serdar Levent Kaşıkara hayatını kaybetti. Polis, otomobil sürücüsü Haydar Kökçü'yü gözaltına aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.