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Otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

Ajans Haberleri
  • 12.07.2024 15:51
  • Giriş: 12.07.2024 15:51
  • Güncelleme: 12.07.2024 15:52
Kaynak: İHA
Otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

Bilecik’te seyir halindeki otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yralandı.

Kaza; Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehit Ayhan Ünver Caddesi İle Alp Sokak Kavşağında meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki F.D. idaresindeki 81 BV 036 plakalı otomobil Alp Sokaktan Kayhan Sokak istikametine seyir halindeki T.Y.H. idaresindeki bisiklet ile kavşakta çarpıştı.

Kazada bisiklet sürücüsü T.Y.H yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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