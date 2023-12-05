Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk, yaralandı.

Kaza, İnebolu ilçesi Abdurrahmanpaşa Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki M.Ç.’ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere savrulan çocuk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.Ç., daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.