Otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

Antalya’da öğle izninde marketten alışveriş yapmak için karşıya geçen büyükşehir belediyesi çalışanı Gürkan Gençer (25), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anları ve sonrası güvenlik kamerasına yansırken, mesai arkadaşları ise Gençer’in kişisel eşyalarını emanete alarak gözyaşı döktü.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi Burhanettin Onat Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler bölümünde ilaçlama yapan Gürkan Gençer (25) öğle izninde markete gitmek için karşıya geçti. Marketten dönüşe geçen Gençer’e Özgür K. (46) kontrolündeki BMW Marka 34 ALN 88 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havalanan Gençer, yaklaşık 10 metre uçtu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği görüldü.

Polis ekipleri ise olay yerini güvenlik şeridine alarak, çalışma gerçekleştirdi. Kazada otomobilin sol ön çamurluk ve ön camının çöktüğü görüldü. Kazada otomobil sürücüsünün eşi Esra K. (44) ise yaralandı. Kazanın ardından büyük korku ve panik yaşayan kadını eşi sakinleştirmeye çalıştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ve eşi polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.