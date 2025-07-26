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Otomobilin çarptığı Hiranur, ağır yaralandı

Ajans Haberleri
  • 26.07.2025 11:59
  • Giriş: 26.07.2025 11:59
  • Güncelleme: 26.07.2025 11:59
Kaynak: DHA
Otomobilin çarptığı Hiranur, ağır yaralandı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da yolun karşısına geçmeye çalışan Hiranur Ayrancı'ya (9) otomobil çarptı. Ayrancı'nın ağır yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Bartın-Karabük yolunda meydana geldi. Çaydüzü Mahallesi’nde yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Hiranur Ayrancı'ya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 10 metre sürüklenen Ayrancı, refüje fırladı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hiranur Ayrancı, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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