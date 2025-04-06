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Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 06.04.2025 13:32
  • Giriş: 06.04.2025 13:32
  • Güncelleme: 06.04.2025 13:33
Kaynak: İHA
Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kastamonu’da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olay, 3 Nisan’da İnönü Mahallesi Yalçın Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki Şükriye Daşgın’a yolun karşısına geçmek isterken sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 
Daşgın’ın cenazesinin Gökçukur köyü Kireç Mahallesi’nde toprağa verildiği öğrenildi.

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