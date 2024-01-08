Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, alkollü sürücünün arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Uğur Mumcu Bulvarından şehir merkezi istikametine seyir halinde olan 46 AAG 514 plaka araç sürücüsü A.Ş., önünde seyreden V.B. yönetimindeki 48 DB 165 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yaklaşık 100 metre kaldırıma sürüklendi.



Kaza sonrası otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Trafik ve Olay Yeri İnceleme ekiplerin araçta yaptıkları parmak izi tespit çalışmasının ardından sürücü Kötekli Mahallesi 112 istasyonu yanında yakalandı. Otomobil sürücüsünün alkol muayenesinde 1.73 promil alkol tespit edilirken, gözaltına alındı.



Kaza sonrası olay yerine gelen 112 ambulans ekipleri tarafından motosiklet sürücüsü V.B. ağır yaralı olarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.