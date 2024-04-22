Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce havaya fırladı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ara yoldan kontrolsüz olarak caddeye çıkan motosiklete otomobil çarptı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerden çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsünün metrelerce havaya fırlayıp, düşmesi yer alıyor.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Bozburun Mahallesi Bozburun Caddesinde meydana geldi. Ahmet C. kullandı 20 ANB 430 plakalı otomobille, ara sokaktan kontrolüz şekilde caddeye çıkan Hüseyin İ.'nin kullandığı plakasız motosiklete çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Hüseyin İ. ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hüseyin İ.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Öte yandan kaza anının bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntüde otomobilin motosiklete çarpması, çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün havaya fırlayıp, düşmesi yer alıyor.