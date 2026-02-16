Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 16.02.2026 17:31
  • Giriş: 16.02.2026 17:31
  • Güncelleme: 16.02.2026 17:31
Kaynak: DHA
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Nuray UZATMAZ/GAZİANTEP,(DHA)-GAZİANTEP'te otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Muhammet Mustafa Ş., hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. Kavşakta bekleyen Muhammet Mustafa Ş.'nin kullandığı motosiklete, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kaza sonrası metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü Muhammet Mustafa Ş., ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Muhammet Mustafa Ş.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol