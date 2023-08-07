Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar’da otomobilin motosiklete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkez Hamidiye mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.Ö., yönetimindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü A.F.K., idaresindeki motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.