Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Emre Can Balcı (20,) ağır yaralandı. Jandarma, kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünü arıyor.

Kaza, sabah saatlerinde Keşan-Gelibolu kara yolu Korudağ mevkisinde meydana geldi. Keşan'dan, Gelibolu yönüne giden Eemre Can Balcı yönetimindeki 17 ADH 262 plakalı motosiklete, Korudağ mevkisinde sağ taraftan yola kontrolsüz giriş yaptığı öne sürülen 17 US 544 plakalı otomobil çarptı. Kazada Balcı ağır yararlanırken, otomobil sürücüsü hızla bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Balcı, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Balcı'nın hayatı tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Jandarma, kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

