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Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Antep'te, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Halil Amiklioğlu (23), hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 19.08.2023 12:27
  • Giriş: 19.08.2023 12:27
  • Güncelleme: 19.08.2023 12:28
Kaynak: DHA
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Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, sabah saatlerinde Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. H.K. (29) yönetimindeki 27 AFC 182 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan Halil Amiklioğlu idaresindeki 27 YU 886 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet, metrelerce savruldu.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, Halil Amiklioğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Halil Amiklioğlu'nun cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü H.K. gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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