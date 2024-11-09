Otomobilin çarptığı motosikletli genç, uçuruma düşerek hayatını kaybetti
Adana'da, otomobilin çarptığı 18 yaşındaki Kerem Atlı, 25 metre yükseklikteki köprüden uçuruma düşerek yaşamını yitirdi.
Adana’nın Kozan ilçesinde Mustafa B.’nin otomobille çarptığı motosikletteki yolcu 18 yaşındaki Kerem Atlı, savrulup 25 metre yükseklikteki köprüden uçuruma düşerek hayatını kaybetti. Atlı’nın birlikte pikniğe gittiği motosiklet sürücüsü arkadaşı Yasir Gürbüz ise yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kozan-Feke kara yolundaki Kozan Baraj Köprüsü’nde meydana geldi. Mustafa B.'nin kullandığı otomobil, arkadaşı Kerem Atlı ile pikniğe giden Yasir Gürbüz’ün kullandığı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki Atlı, 25 metre yükseklikteki köprüden uçuruma düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve Cankur ekipleri sevk edildi. Cankur ekibi, hayatını kaybettiği belirlenen Atlı’yı düştüğü yerden çıkardı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü Gürbüz, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Atlı’nın cansız bedeni ise Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mustafa B.’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.