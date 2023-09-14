Otomobilin çarptığı Norveçli hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı Norveç uyruklu Alladın Zarei (65), hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi.
Murat G.'nin (22) kullandığı 34 FOH 723 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yerleşik Norveçli Alladın Zarei'ye çarptı.
Kazada Zarei, olay yerinde hayatını kaybetti.
İnceleme sonrası Zarei'nin cansız bedeni, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.
Murat G. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.