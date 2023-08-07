Otomobilin çarptığı TIR sürücüsü hayatını kaybetti

Adana’nın Kozan ilçesinde park halindeki TIR'ın kapağını açmaya çalışan sürücü, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Osmaniye’nin Kadirli ile Adana’nın Kozan ilçeleri arasında Gaziköy Mahallesi civarında meydana geldi.

Seyir halinde olan A.S.F. idaresindeki 80 LC 117 plakalı otomobil, o esnada yolda park halindeki TIR'ın yan kapaklarını açan şoförü Ali Alişan’a çarptı.

Otomobilin çarptığı TIR sürücüsü Alişan (53) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada diğer sürücü A.S.F. ise yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.