Otomobilin çarptığı trafo yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Eskişehir’de bir otomobilin çarpmasıyla önce tıra çarpan, sonra da yan yatan trafo yüklü kamyonun içindeki iki kişi yaralandı. Trafo içindeki yağın yola akmasıyla sürücüler zor anlar yaşarken trafik durma noktasına geldi.

Kaza, Eskişehir - Ankara kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.U. idaresindeki 26 AHZ 321 plakalı otomobil, kendiyle aynı istikamette olan ve M.K. idaresindeki trafo yüklü 55 AEZ 65 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon, yine kendiyle aynı yönde olan M.B. idaresindeki 10 TA 016 çekici plakalı tırın 10 AAJ 996 plakalı dorsesine yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan kamyonun içinde bulunan M.K. ve yolcu konumunda bulunan M.A. yaralandı.

İhbar üzerinde 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan devrilen kamyonu kaldırmak için ekiplerce çalışma başlatılırken, kasada yüklü olan trafonun içinden sızan yağ sebebi ile kara yolu yüzeyi kaygan hale geldi. Kazadan dolayı tek şeriee düşen ve uzun araç kuyruklarının olduğu yolda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kamyona çarpan otomobilin ise sol ön tekerinin çıktığı ve orta refüje savrulduğu görüldü.

Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.