Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti



Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 kara yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, organize sanayi bölgesi yakınlarında traktörü arızalanan Garip Akbaş (75), aracını yol kenarına park ettikten sonra yaya olarak bankete geçtiği sırada, H.A. yönetimindeki 71 ADT 693 plakalı Fiat Tofaş marka otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Akbaş’ın yakınlarının feryadı yürekleri dağladı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, kazada yaralanan 22 yaşındaki sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, Akbaş’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.