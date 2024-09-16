Otomobilin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı

Karaman’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 42 BJD 61 plakalı Volkswagen marka otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan F.P. isimli yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı kadın yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı yaşlı kadın kaza yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekibi de kaza yerinde çalışma yaptı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.