Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmeye çalışan Medine S.’ye (70) K.Ş. isimli kadın sürücünün idaresindeki 38 KM 076 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaklaşık 15 metre sürüklenen Medine S. ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Medine S.’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, sürücü K.Ş. de polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.