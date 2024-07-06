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Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Karabükün Yenice ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 06.07.2024 16:45
  • Giriş: 06.07.2024 16:45
  • Güncelleme: 06.07.2024 16:46
Kaynak: İHA
Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kaza, Karabük-Yenice kara yolu Balıkısık mevkiinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Naciye Dereli’ye (72) çarptı. Kazada Dereli ağır yaralanırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Yenice Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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