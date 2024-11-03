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Otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralandı

Ajans Haberleri
  • 03.11.2024 11:59
  • Giriş: 03.11.2024 11:59
  • Güncelleme: 03.11.2024 11:59
Kaynak: DHA
Otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralandı

Kütahya'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Yusuf Ö. (76), ağır yaralandı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Sporkent üst geçidi yakınında meydana geldi. Afyonkarahisar yönüne giden B.A. idaresindeki 43 AGC 612 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Yusuf Ö.’ye çarptı. Ağır yaralanan Yusuf Ö., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsünün ifadesine başvurulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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