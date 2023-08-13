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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 13.08.2023 15:56
  • Giriş: 13.08.2023 15:56
  • Güncelleme: 13.08.2023 15:56
Kaynak: İHA
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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde otomobilin yol kenarında duran vatandaşa çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi Tuğba Sokak’ta meydana geldi. M.E. idaresindeki otomobil, yol kenarında duran yaya Hazime Ç.’ye çarptı.

Kazada yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadın, hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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