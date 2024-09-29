Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Adana’da, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, gece Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ile plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Türkmenbaşı Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Necla Karakuş’a (75) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karakuş, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.